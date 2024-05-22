Аннигилирование группировки ВСУ у Часового Яра приведет к разделению фронта российскими военными, заявил бывший полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков в своем видеоблоге на YouTube.
По мнению эксперта, захват Часового Яра и Славянско-Краматорского региона приведет к отсечению восточной части Харьковской области, что потенциально создаст угрозу окружения и создания котла для оперативной группировки войск врага. Падение группировки в Славянске и Краматорске разрежет фронт на две части.
В случае дальнейшего прорыва российской армии в глубь Донбасса и Харьковской области, фронт рискует коллапсировать, столкновения в засаде будут сменены мобильной обороной, что ведет к потере значительных территорий для Украины.
В последние месяцы российская армия одержала ряд значительных побед над ВСУ в зоне специальной операции, захватив такие стратегически важные города, как Авдеевка, Марьинка и Очеретино, а также множество других населенных пунктов в Донбассе.
Кроме того, российские военные успешно продвигаются в Харьковской области, нанося ущерб живой силе и технике "иностранного легиона" — 24-й и 42-й механизированным бригадам, а также 125-й бригаде территориальной обороны ВСУ в районах Лукьянцы, Веселое и Радгоспное.
Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
Испания поддержит любое решение МУС по ордерам на арест
Министр внешних дел Испании Хосе Мануэль Альбарес подтвердил готовность Мадрида поддержать любое решение Международного уголовного суда относительно выдачи ордеров на арест в связи с обстановкой в Палестине.
Захарова поинтересовалась у США по поводу признания Косово
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поинтересовалась у американских властей информацию о времени, когда проходили двусторонние переговоры о признании Косово в качестве независимого государства относительно Сербии.
УАЗ представил бронированную версию внедорожника "Патриот"
Завод УАЗ разработал бронированную версию внедорожника УАЗ "Патриот". В автомобиле применены стационарное бронирование дверей и съемные бронелисты для защиты окон и задней стенки салона.
В России обнаружили связь между погодой и риском смерти от коронавируса
Исследователи из Тольяттинского государственного университета и Института оптики атмосферы имени В.Е. Зуева обнаружили, что резкие понижения температуры воздуха более чем на 3°C могут значительно усугубить состояние людей, инфицированных SARS-CoV-2, приводя к ускоренному развитию болезни и повышенному риску смерти.