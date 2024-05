Аннигилирование группировки ВСУ у Часового Яра приведет к разделению фронта российскими военными, заявил бывший полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков в своем видеоблоге на YouTube.

По мнению эксперта, захват Часового Яра и Славянско-Краматорского региона приведет к отсечению восточной части Харьковской области, что потенциально создаст угрозу окружения и создания котла для оперативной группировки войск врага. Падение группировки в Славянске и Краматорске разрежет фронт на две части.

В случае дальнейшего прорыва российской армии в глубь Донбасса и Харьковской области, фронт рискует коллапсировать, столкновения в засаде будут сменены мобильной обороной, что ведет к потере значительных территорий для Украины.

В последние месяцы российская армия одержала ряд значительных побед над ВСУ в зоне специальной операции, захватив такие стратегически важные города, как Авдеевка, Марьинка и Очеретино, а также множество других населенных пунктов в Донбассе.

Кроме того, российские военные успешно продвигаются в Харьковской области, нанося ущерб живой силе и технике "иностранного легиона" — 24-й и 42-й механизированным бригадам, а также 125-й бригаде территориальной обороны ВСУ в районах Лукьянцы, Веселое и Радгоспное.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)