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Ошибки украинской армии помогают России развивать успех наступления
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 18:59

Ошибки украинской армии помогают России развивать успех наступления

Успешному наступлению войск России у поселка Очеретино помогла ошибка Вооруженных сил Украины, как отмечает издание Business Insider.

Сообщается, что несовершенство в действиях украинских военных, по всей видимости, дало возможность российским военным продвигаться вперед без помех и захватить значительную часть поселка.

Подчеркивается, что во время смены элитной 47-й механизированной бригады и 115-й механизированной бригады в районе Очеретино, Киев допустил серьезную ошибку. Согласно автору статьи, Российские Вооруженные силы используют возникшую ситуацию и пробитую брешь для атаки.

В Министерстве обороны сообщили во вторник, что подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение частям 23-й, 115-й механизированных бригад и 92-й штурмовой бригады ВСУ в районах поселков Новобахмутовка и Очеретино в Донецкой Народной Республике.

Фото: www.president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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