Жене президента Сирийской республике Асме Асад вновь поставили онкологический диагноз, сообщают мировые СМИ. В 2018-м у первой леди обнаружили рак груди, и спустя год новообразование удалили, сейчас диагностирована лейкемия.
"После того как у первой леди Асмы Асад было обнаружено несколько симптомов и клинических признаков и проведён комплексный ряд медицинских анализов и обследований, ей был поставлен диагноз "острый миелоидный лейкоз", - сообщают в канцелярии главы Сирийской республики.
Асме Асад 48 лет. Она появилась на свет в Великобритании, у нее двойное гражданство. Семья сирийского президента родом из местного города Хомс: отец, Фаваз Ахрас, был кардиологом, а мать, Сахар Отри Ахрас, - дипломатом. Первая леди окончила Королевский колледж Лондона. В 2000 году уехала в Сирию, где встретилась с будущим мужем. В семье сейчас трое детей.
Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Джейк Беренгер (Creative Commons Attribution-ShareAlike)
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