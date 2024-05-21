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РБК: у первой леди Сирии диагностировали лейкемию
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  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 13:17

РБК: у первой леди Сирии диагностировали лейкемию

Жене президента Сирийской республике Асме Асад вновь поставили онкологический диагноз, сообщают мировые СМИ. В 2018-м у первой леди обнаружили рак груди, и спустя год новообразование удалили, сейчас диагностирована лейкемия.

"После того как у первой леди Асмы Асад было обнаружено несколько симптомов и клинических признаков и проведён комплексный ряд медицинских анализов и обследований, ей был поставлен диагноз "острый миелоидный лейкоз", - сообщают в канцелярии главы Сирийской республики.

Асме Асад 48 лет. Она появилась на свет в Великобритании, у нее двойное гражданство. Семья сирийского президента родом из местного города Хомс: отец, Фаваз Ахрас, был кардиологом, а мать, Сахар Отри Ахрас, - дипломатом. Первая леди окончила Королевский колледж Лондона. В 2000 году уехала в Сирию, где встретилась с будущим мужем. В семье сейчас трое детей.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Джейк Беренгер (Creative Commons Attribution-ShareAlike)

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