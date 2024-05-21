В ходе обсуждения "мирной конференции" в Швейцарии с иностранными дипломатами в Киеве, Владимир Зеленский с азартом настаивал на утверждении своей "концепции мира", по словам главы МИД России Сергея Лаврова, выступившего на пресс-конференции после Совещания министров иностранных дел ШОС в Казахстане.
Лавров подчеркну, что в конце апреля, обсуждая с иностранными дипломатами в Киеве данное предложение о швейцарской конференции, по мнению некоторых участников, Зеленский провел большую часть времени в хаотичных импровизациях, громогласно, практически истерично требуя поддержать свою концепцию мира как средство давления на Россию.
Министр подчеркнул, что лицо, лишенное контроля над собой, начинает высказывать правдивую информацию. Он также отметил, что в Москве есть доступ к информации, которая, по его словам, "обычно не предназначается для публикации или обсуждения".
"Концепция мира", популяризируемая Киевом, предполагает возврат к границам 1991 года, обеспечение евро-атлантических гарантий безопасности и учреждение особого трибунала для расследования предъявляемых России "военных преступлений". В Москве это видят как идею, оторванную от реальности.
Подчеркивая, что "концепция мира" Зеленского воспринимается как набор запретов для переговорного процесса,президент РФ Владимир Путин считает, что это неоправданные требования. Лавров же квалифицировал эту инициативу как ультиматум для России и "дорогу в никуда".
Фото: www. president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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