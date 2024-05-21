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Специалист Тяжельников: купание в мае может привести к проблемам с дыхательной системой
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:12

Специалист Тяжельников: купание в мае может привести к проблемам с дыхательной системой

Май не лучшее время для купания в открытых водоемах из-за высокой вероятности переохлаждения организма. Об этом рассказал Андрей Тяжельников, главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослого населения, через Telegram-канал московского департамента здравоохранения.

Тяжельников отметил, что, несмотря на повышение температуры воздуха в мае, вода в водоемах остается достаточно холодной и нуждается в более длительном и стабильном прогреве.

В сообщении также говорится, что даже короткое пребывание в холодной воде для неподготовленного человека может вызвать проблемы с мочеполовой системой и дыхательными органами, сообщает Российская Газета.

Фото: commons.wikimedia.org/Christian Ferrer (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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