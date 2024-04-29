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Россия освободила н.п Семеновка в ДНР
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 13:11

Россия освободила н.п Семеновка в ДНР

Министерство обороны России сообщает об освобождении населенного пункта Семеновка в ДНР.

МО РФ заявляет, что группировка "Центр" освободила н. п Семеновка в Донецкой Народной Республике.

Фото: мультимедиа. минобороны.рф/Yevgeny Kel (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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