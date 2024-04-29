Министерство обороны России сообщает об освобождении населенного пункта Семеновка в ДНР.
МО РФ заявляет, что группировка "Центр" освободила н. п Семеновка в Донецкой Народной Республике.
Фото: мультимедиа. минобороны.рф/Yevgeny Kel (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
Россия ответила на конфискацию активов
Россия ответила Западу на конфискацию имущества, сообщает издание Sohu.
ВСУ столкнулись с проблемой обслуживания западной техники
Военный из 5-й штурмовой бригады ВСУ, Михаил Онуфер, утверждал в беседе с изданием "Украинская правда", что Украине критически не хватает деталей для ремонта западной военной техники, из десяти единиц могут быть исправными только пять.
Автоэксперт Соколов рассказал, что весенняя пыльца может привести к поломкам автомобиля
Автоэксперт Максим Соколов предупредил, что пыльца, пыль и грязь, появляющиеся в воздухе весной, могут привести к серьезным поломкам автомобиля. Особенно опасна пыльца растений, которая может вызывать коррозию.
Kaffa Roastery представила новый кофейный купаж, созданный совместно с ИИ
Кофейная смесь была названа AI-conic. Финляндия, известная высоким потреблением кофе (12 кг на человека в год), стала местом разработки этого купажа.