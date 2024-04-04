"Газпром" подготовил предложения по изменениям законодательства, необходимым для газификации садовых некоммерческих товариществ (СНТ), и уверен в ее начале в ближайшее время. Об этом заявил глава "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов."Мы занялись этой работой. "Газпром" подготовил свои предложения изменения российского законодательства - а по нашей оценке, нужно внести изменения в два федеральных закона, как минимум в шесть постановлений правительства, чтобы определить правила и условия газификации этих СНТ", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".По его словам, сейчас компания вместе с Минэнерго актуализирует данные по СНТ. "Я уверен, что в ближайшее время будут приняты правительством РФ, Государственной думой и Советом Федерации решения, которые позволят в ближайшее время приступить к активной фазе газификации СНТ. Мы - "Газпром" - к этой работе готовы", - заявил Густов.Он добавил, что компания в 2025 году приступит к формированию программы газификации на 2026-2030 годы.Программа догазификации СНТ может быть запущена уже в 2024 году, правительство РФ в течение месяца планирует утвердить нормативно-правовую базу для этой программы, сообщил накануне вице-премьер РФ Александр Новак.Ранее Минэнерго РФ оценило технический потенциал догазификации жилья в садовых некоммерческих товариществах в порядка 1,5 млн домов.Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию сказал, что реализуемая в РФ программа социальной газификации должна быть расширена для обеспечения возможности подключения участков в садоводческих товариществах.
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