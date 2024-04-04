В Украине сегодня вечером была объявлена воздушная тревога в двух регионах на востоке страны, сообщает официальный ресурс по оповещению населения. Тревога действует в Днепропетровской и Харьковской областях, сообщает ТАСС.

Согласно информации, сирены звучали около 40 минут. Мэр Харькова Игорь Терехов также сообщил о взрывах в городе.

Изначально, вечером столица Украины попала в "красную зону", а затем тревога воздушной опасности распространилась на всю территорию страны. Примерно через полчаса она была отменена.