Сегодня Совет Федераций одобрил закон, который ограничивает права лиц, осужденных за педофилию, во взаимодействии с детьми.

В соответствии с этим документом, к педофилам относятся лица, которые были осуждены за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних.

Таким гражданам будет запрещен доступ в школы, детские сады, спортивные и творческие центры и другие подобные места.