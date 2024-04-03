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Совет Федераций запретил педофилам появляться в местах скопления детей
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 12:35

Совет Федераций запретил педофилам появляться в местах скопления детей

Сегодня Совет Федераций одобрил закон, который ограничивает права лиц, осужденных за педофилию, во взаимодействии с детьми.

В соответствии с этим документом, к педофилам относятся лица, которые были осуждены за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних.

Таким гражданам будет запрещен доступ в школы, детские сады, спортивные и творческие центры и другие подобные места.

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