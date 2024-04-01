После массового ввода санкций в 2022 году с началом СВО для отказа от использования долларов и евро президент России Владимир Путин оплату за газ от иностранных недружественных покупателей перевел на рубли. С того момента наша страна получила от европейских стран примерно 2,3 трлн рублей.

От Евросоюза за газ по трубопроводу в пересчете на евро доход России составил 31 млрд, с апреля 2022 года по январь 2024 года. Дополнительно 920 млн в пересчете на евро — это заплатили другие европейские страны, относящиеся условно к недружественным.

Причем Венгрия, Италия, Греция и Словакия стали самыми массовыми покупателями голубого топлива.