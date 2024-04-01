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Минпромторг будет помогать
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 10:50

Минпромторг будет помогать "Русскому куполу" производить дроны

Минпромторг должен оказать содействие компании из Крыма АО "Русский купол" в развитии производства систем обнаружения и подавления БПЛА. Самая актуальная задача на сегодняшний день — это обнаружение и подавление вражеских дронов над мирными и военными территориями и создание мощной производственной базы отечественных аппаратов для применения на линии соприкосновения.

Президент России подписал указ, который опубликован сегодня на сайте Кремля, где говорится: "Минпромторгу России оказать содействие акционерному обществу "Русский купол" в развитии производства систем обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов с учетом необходимости повышения доли отечественной электронной компонентной базы в этих системах".

Согласно данным сайта companium.ru, предприятие АО "Русский купол" занимается, согласно ОКВЭД, производством летательных и космических аппаратов, силовых установок, двигателей, вертолетов, самолетов, частей и принадлежностей для них, аэростатов, планеров и других безмоторных аппаратов, а также космических ракет-носителей.

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