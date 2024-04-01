Минпромторг должен оказать содействие компании из Крыма АО "Русский купол" в развитии производства систем обнаружения и подавления БПЛА. Самая актуальная задача на сегодняшний день — это обнаружение и подавление вражеских дронов над мирными и военными территориями и создание мощной производственной базы отечественных аппаратов для применения на линии соприкосновения.
Президент России подписал указ, который опубликован сегодня на сайте Кремля, где говорится: "Минпромторгу России оказать содействие акционерному обществу "Русский купол" в развитии производства систем обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов с учетом необходимости повышения доли отечественной электронной компонентной базы в этих системах".
Согласно данным сайта companium.ru, предприятие АО "Русский купол" занимается, согласно ОКВЭД, производством летательных и космических аппаратов, силовых установок, двигателей, вертолетов, самолетов, частей и принадлежностей для них, аэростатов, планеров и других безмоторных аппаратов, а также космических ракет-носителей.
Виктору Орбану посоветовали "выступать с нейтральной позицией" касательно сотрудничества с Россией
Вера Юрова замглавы Еврокомиссии посоветовала Виктору Орбану не вести "двойную игру", "вести себя профессионально" и "выступать с нейтральной позицией".
Дело против Урсулы фон дер Ляйен передано прокурорам Евросоюза
Следствием зафиксированы факты "вмешательства в государственные функции, удаления СМС-сообщений, коррупции и конфликта интересов".
В России 539 тыс. владельцев иностранных финансовых счетов
Это следует из презентации "Итоги деятельности ФНС России" за 2023 год.
Потепление угрожает инфраструктуре авариями
Температура воздуха в 2024 году может превысить показатели 2023 года, когда был установлен антирекорд по потеплению.