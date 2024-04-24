Эксперт в области эндокринологии и диетологии, доктор Оксана Михалева, в интервью газета.ru поделилась мнением о наиболее распространенных ошибочных завтраках, которые могут нанести вред здоровью человека.

Она отметила, что среди таких завтраков особенно вредными являются бутерброды. Важно избегать использования белого хлеба, промышленной мясной продукции (колбасы, ветчины, карбонада), сливочного масла и сыра для их приготовления.

Эти продукты, по словам специалиста, обладают высокой калорийностью, но низкой питательной ценностью. Такой завтрак может быстро насытить организм калориями, но не предоставить необходимых витаминов, минералов и других полезных элементов. Более того, он может способствовать набору лишнего веса у людей, склонных к ожирению, а также вызвать чувство голода через короткое время после еды.

Вместо классических вредных бутербродов доктор Михалева рекомендует обратить внимание на более полезные варианты таких завтраков. Например, можно выбрать цельнозерновой или отрубной хлеб, запеченное в духовке индейку с овощами и творожным сыром.

Второе место по вредности занимают "быстрые" завтраки на основе хлопьев, мюсли, гранолы, приготовленных из рафинированных злаков с добавлением растительного масла и сахара.

Такие продукты, хотя и могут быть объявлены как источники витаминов и минералов, в действительности теряют большую часть своей питательной ценности в ходе производства.

Нельзя недооценивать и "континентальный завтрак" на основе яичницы с беконом или сосисками и апельсиновым соком.

Подобные продукты могут быть слишком калорийными и жирными, что неблагоприятно сказывается на здоровье. Альтернативой может послужить яичница пашот или омлет с овощами и цельнозерновый тост с кусочком сыра или авокадо.

Также важно избегать быстрорастворимые каши, так как они содержат много простых углеводов, но мало клетчатки, витаминов и минералов. Они могут вызвать быстрое насыщение и повышение уровня сахара в крови, а затем привести к чувству голода через некоторое время. Эти продукты также могут помешать процессу похудения у тех, кто решил воспользоваться сбалансированным рационом для снижения веса.

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