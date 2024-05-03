Исследования указывают на то, что повышенное артериального давление может стать основным фактором серьезных проблем со здоровьем. Высокое давление, также известное как гипертония, является одним из наиболее распространенных источников заболеваний сердечно-сосудистой системы.

По словам доктора Эрика Берга, существует новый и легкий подход к снижению давления до необходимого уровня. Путем выполнения стройного дыхания можно достичь желаемого результата всего за 60 секунд.

Для осуществления этой методики необходимо плавно вдыхать в течение 5 секунд, после чего также плавно выдыхать в течение 5 секунд. Данное упражнение следует повторять 6 раз в минуту. Такой метод дыхания согласуется с рецепторами на кровеносных сосудах, воздействует на симпатическую нервную систему и способствует понижению силового давления и частоты сердечных сокращений.

Этот подход может быть полезен для всех, особенно при наличии сердечной недостаточности. Ритмичное дыхание помогает телу получать больше кислорода и повышает его устойчивость к физическим нагрузкам.

Регулярное выполнение этого упражнения позволяет полностью избежать проблем с повышенным давлением и обойтись без применения разнообразных фармацевтических препаратов.

Тем не менее, важно помнить, что данный метод требует консультации специалиста. Прежде чем вносить какие-либо изменения в терапию, важно получить профессиональную медицинскую консультацию.

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