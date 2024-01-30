Воздушная тревога в северных районах Израиля: Сирены прозвучали в Араб-эль-Арамше

В Новосибирске ученые Международного томографического центра (МТЦ) СО РАН разработали инновационный метод визуализации легких с использованием магнитно-резонансной томографии (МРТ). Руководитель научного направления центра, Игорь Коптюг, сообщил о том, что метод проходит успешные тесты как на легких, извлеченных из организма, так и на лабораторных животных.