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Воздушная тревога в северных районах Израиля: Сирены прозвучали в Араб-эль-Арамше
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  • Приходько Александр
  • Опубликована вчера в 22:33

Воздушная тревога в северных районах Израиля: Сирены прозвучали в Араб-эль-Арамше

В северных районах Израиля объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетного обстрела. Армейская пресс-служба сообщила о прозвучавших сиренах в населенном пункте Араб-эль-Арамше.

Это первое оповещение о воздушной тревоге в северной части страны с начала текущего дня. Ситуация требует внимания и мониторинга со стороны соответствующих служб и населения.

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