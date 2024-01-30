Воздушная тревога в северных районах Израиля: Сирены прозвучали в Араб-эль-Арамше

В северных районах Израиля объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетного обстрела. Армейская пресс-служба сообщила о прозвучавших сиренах в населенном пункте Араб-эль-Арамше.
Это первое оповещение о воздушной тревоге в северной части страны с начала текущего дня. Ситуация требует внимания и мониторинга со стороны соответствующих служб и населения.
В Таиланде пройдет Московский фестиваль кино
Московский фестиваль кино расширяет своё воздействие за пределы России, предоставляя зрителям в Таиланде возможность насладиться пятью выдающимися российскими фильмами. Под руководством заммэра Натальи Сергуниной, фестиваль стартует в рамках культурного обмена и туризма между двумя странами.
Neuralink успешно провела первое вживление импланта в мозг человека
Илон Маск подтвердил успешное восстановление пациента после операции и сообщил, что устройство, по предварительным данным, демонстрирует многообещающие показатели работы.
Московский завод разработал и выпустил кабели для экстремальных условий
Московское предприятие "Спецкабель" выпустило инновационные универсальные кабели с повышенной тепломорозостойкостью, способные выдерживать экстремальные температуры от минус 75 до плюс 125 градусов Цельсия. Новые продукты предназначены для использования в цифровой и аналоговой связи, автоматизации, слаботочных и силовых сетях.
Новосибирские ученые разработали новый метод визуализации легких на МРТ
В Новосибирске ученые Международного томографического центра (МТЦ) СО РАН разработали инновационный метод визуализации легких с использованием магнитно-резонансной томографии (МРТ). Руководитель научного направления центра, Игорь Коптюг, сообщил о том, что метод проходит успешные тесты как на легких, извлеченных из организма, так и на лабораторных животных.