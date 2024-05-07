Атлет Денис Вовк смог сдвинуть поезд "Сапсан" весом 650 тонн и установил мировой рекорд, как сообщили в РЖД.
Спортсмен переместил поезд на расстояние 1,48 метра за 37 секунд. Этот рекорд был установлен в городе Петербург.
Фото: commons.wikimedia.org/Shilpy Arora (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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