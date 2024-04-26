Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова рассказала о достаточно необычном происшествии в Подмосковном Одинцово. Располагающийся там бутик интим-товаров понес потери: его ограбила 34-летняя женщина. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»), а для дамы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Как сообщают правоохранительные органы, женщина заметила открытую дверь магазина и отсутствие внутри сотрудников. Тогда она зашла, выключила свет, а путь себе подсвечивала фонариком на телефоне. Результатом стало хищение нескольких интим-товаров, после чего дама скрылась. Украденная продукция нашлась у нее в квартире после обыска.
Мир должен остановить эскалацию кризиса на Украине, считает глава МИД Китая Ван И
Китай делает все более сильные и однозначные заявления по поводу ситуации вокруг Украины. По мнению одной из ведущих мировых держав с самой сильной экономикой, этот кризис может подорвать стабильность во всем мире и привести к большим проблемам для всей цивилизации.
Китай сделал США внушение на счёт "красных линий"
Военное столкновение двух супердержав однозначно станет поражением для всех, поэтому весь мир следит, будут страны сотрудничать или станут конфликтовать.
Врач Белоусова: антибиотики действуют на бактерии, а не на вирусы
Врач Анна Белоусова прокомментировала запрет врачам выписывать антибиотики при ОРВИ.
Врач Агапкин рассказал, что зеленый кофе не помогает в похудении
Врач-реабилитолог Сергей Агапкин в передаче "О самом главном" опроверг миф о зелёном кофе как средстве для похудения.