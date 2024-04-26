Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова рассказала о достаточно необычном происшествии в Подмосковном Одинцово. Располагающийся там бутик интим-товаров понес потери: его ограбила 34-летняя женщина. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»), а для дамы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Как сообщают правоохранительные органы, женщина заметила открытую дверь магазина и отсутствие внутри сотрудников. Тогда она зашла, выключила свет, а путь себе подсвечивала фонариком на телефоне. Результатом стало хищение нескольких интим-товаров, после чего дама скрылась. Украденная продукция нашлась у нее в квартире после обыска.