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Неисправный польский автомат вынудил бойца ВСУ сдаться
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 8:57

Неисправный польский автомат вынудил бойца ВСУ сдаться

Один из бойцов ВСУ не смог справиться с неисправным автоматом, и был вынужден сложить оружие, сдавшись в плен. Как сообщают СМИ, оружие марки Grot поступило в качестве военной помощи из Польши.

Событие произошло в мае прошлого года. Однако первые данные о том, что марка Grot постоянно дает сбой, появились за два месяца до этого. В результате в самый разгар боя солдат не смог защищаться, и все, что оставалось - поднять руки.

Российский боец на примере продемонстрировал работу оружия. Он подготовил автомат к стрельбе, нажал на спусковой крючок, после чего оружие сделало один-единственный выстрел и заклинило.

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