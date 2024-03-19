Один из бойцов ВСУ не смог справиться с неисправным автоматом, и был вынужден сложить оружие, сдавшись в плен. Как сообщают СМИ, оружие марки Grot поступило в качестве военной помощи из Польши.

Событие произошло в мае прошлого года. Однако первые данные о том, что марка Grot постоянно дает сбой, появились за два месяца до этого. В результате в самый разгар боя солдат не смог защищаться, и все, что оставалось - поднять руки.

Российский боец на примере продемонстрировал работу оружия. Он подготовил автомат к стрельбе, нажал на спусковой крючок, после чего оружие сделало один-единственный выстрел и заклинило.