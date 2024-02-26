Издание Der Spiegel опубликовало информацию о переговорах между Германией и Индией. Цель - найти необходимый запас оружия для ВСУ, однако афишировать такие отношения власти не хотят, чтобы не испортить отношения с Россией.
На данный момент Индия располагает сотнями тысяч артиллерийских снарядов, которые Германия пытается выкупить. Переговоры, как пишут авторы статьи, ведутся через посредников, чтобы скрыть факт договоренностей.
Журналисты считают, что похожие схемы проходят и во время переговоров с другими странами.
- К сожалению, артиллерийские и зенитные боеприпасы не так широко доступны на полках по всему миру, - озвучил глава ситуационного центра по вопросам Украины при Минобороны Германии, бригадный генерал Кристиан Фрейдинг.
При этом ФРГ убеждает, что средств на покупку достаточно, тогда как сокращение финансирования Киева говорит об обратном.
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