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Власти Германии судорожно ищут боеприпасы для Киева
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 7:02

Власти Германии судорожно ищут боеприпасы для Киева

Издание Der Spiegel рассказало об острой потребности ФРГ в боеприпасах. Вооружение должно быть направлено на усиление ВСУ, поэтому поиски необходимого идут по всему миру, пишут авторы, ссылаясь на слова главы специального штаба по вопросам Украины при Минобороны ФРГ генерала Кристиана Фройдинга.

Фройдинг рассказал, что приобрести снаряды оказалось не так просто. Как процитировали его в издании, "они не представлены в изобилии на полках магазинов".

На данный момент власти ломают голову над тем, как компенсировать дефицит вооружения, так как большие сроки поставок усложняют положение сторонников Киева. Эксперты прогнозируют исчезновение вооружения Украины в июне или даже раньше.

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