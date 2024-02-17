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США планирует обеспечить Израиль боеприпасами на десятки миллионов
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 10:30

США планирует обеспечить Израиль боеприпасами на десятки миллионов

Издание The Wall Street Journal опубликовало информацию о том, что США намерены поучаствовать в палестино-израильском конфликте, передав Израилю набор боеприпасов, стоимость которые несколько десятков миллионов долларов. В числе поставок бомбы МК-82, комплекты высокоточного наведения KMU-572 и взрыватели для бомб KMU-572.

На данный момент условия передачи обсуждаются в американской администрации, затем будет требоваться согласие Конгресса страны.

Несмотря на это, власти США призывает Израиль минимизировать количество жертв среди гражданских, так как сейчас Израиль готовится к военной операции в Рафахе, где находятся более одного миллиона беженцев.

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