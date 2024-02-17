Немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком опубликовал на своей странице в социальной сети возмущенный пост, в котором указал на быстрое уничтожение вооружения ВСУ. По его словам, Запад отдает Киеву откровенный хлам, который российские войска уничтожили всего за пару месяцев.

- Американские налогоплательщики заплатили за тот мусор, который армия России уничтожила за пару месяцев, - написал Дотком.

Как считает предприниматель, ни одна страна не купила бы такое, а страны НАТО просто избавлялись от ненужного.