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За пару месяцев: в Германии говорят о том, как ВС РФ уничтожили вооружение ВСУ, поступившее из НАТО
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 6:27

За пару месяцев: в Германии говорят о том, как ВС РФ уничтожили вооружение ВСУ, поступившее из НАТО

Немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком опубликовал на своей странице в социальной сети возмущенный пост, в котором указал на быстрое уничтожение вооружения ВСУ. По его словам, Запад отдает Киеву откровенный хлам, который российские войска уничтожили всего за пару месяцев.

- Американские налогоплательщики заплатили за тот мусор, который армия России уничтожила за пару месяцев, - написал Дотком.

Как считает предприниматель, ни одна страна не купила бы такое, а страны НАТО просто избавлялись от ненужного.

- У Украины никогда не было шансов, - закончил свою речь Дотком.

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