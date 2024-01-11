Начальник штаба Вооруженных сил Швеции Микаэль Клаэссон сообщил о серьезном подорожании производства вооружения для ВСУ. Всего за год цены взлетели достаточно ощутимо, цитирует Клаэссона Sveriges Radio.
- Цена на боеприпасы, необходимые Украине, выросла в пять-десять раз, - говорится в сообщении.
Также он упомянул о том, что боеприпасы стали дефицитом. К этому привели и потребности Киева, и общее перевооружение в Европе. На данный момент вопрос поставки боеприпасов для Украины стоит достаточно остро - странам-помощникам не хватает возможностей удовлетворить запросы ВСУ в полном объеме.
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