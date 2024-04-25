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Западные СМИ раскрыли тайную отправку ракет на Украину из США
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 16:46

Западные СМИ раскрыли тайную отправку ракет на Украину из США

Издание The New York Times опубликовало информацию о том, что власти США тайно отправили Киеву более сотни ракет ATACMS. Передача произошла еще в феврале этого года, о чем стало известно только сейчас. Авторы утверждают, что вооружение уже было использовано против России.

- В середине февраля президент Байден тайно одобрил решение об отправке более 100 ракет большой дальности, а также большего количества кассетных боеприпасов, - говорится в сообщении со ссылкой на слова анонимного представителя правительства.

При этом Киев не стал упоминать о том, что часть оружия уже была использована. Авторы считают, что это сделано намеренно, чтобы Россия не была в курсе поставки вооружения.

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