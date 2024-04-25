Издание The New York Times опубликовало информацию о том, что власти США тайно отправили Киеву более сотни ракет ATACMS. Передача произошла еще в феврале этого года, о чем стало известно только сейчас. Авторы утверждают, что вооружение уже было использовано против России.
- В середине февраля президент Байден тайно одобрил решение об отправке более 100 ракет большой дальности, а также большего количества кассетных боеприпасов, - говорится в сообщении со ссылкой на слова анонимного представителя правительства.
При этом Киев не стал упоминать о том, что часть оружия уже была использована. Авторы считают, что это сделано намеренно, чтобы Россия не была в курсе поставки вооружения.
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