Заместитель помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Кевин Салливан рассказал, что военная советская техника, полученная от Эквадора, будет направлена Киеву в виде военной помощи. Взамен Америка пообещала Эквадору современное оборудование на общую сумму 200 миллионов долларов.

- Это соглашение о передаче оборудования украинскому правительству, - сказал политик во время интервью эквадорскому телеканалу Teleamazonas. - Это решение правительства Эквадора, и мы очень рады, что оно поддерживает Украину в усилиях по защите своей территории.

На вопрос, передана ли уже техника, Салливан сообщил, что вопрос еще рассматривается правительством эквадора и окончательное решение полностью зависит от властей страны.