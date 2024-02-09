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Представители Госдепа объявили, что старая техника советского производства, полученная от Эквадора, уйдет Киеву
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 14:09

Представители Госдепа объявили, что старая техника советского производства, полученная от Эквадора, уйдет Киеву

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Кевин Салливан рассказал, что военная советская техника, полученная от Эквадора, будет направлена Киеву в виде военной помощи. Взамен Америка пообещала Эквадору современное оборудование на общую сумму 200 миллионов долларов.

- Это соглашение о передаче оборудования украинскому правительству, - сказал политик во время интервью эквадорскому телеканалу Teleamazonas. - Это решение правительства Эквадора, и мы очень рады, что оно поддерживает Украину в усилиях по защите своей территории.

На вопрос, передана ли уже техника, Салливан сообщил, что вопрос еще рассматривается правительством эквадора и окончательное решение полностью зависит от властей страны.

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