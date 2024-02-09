Издание Financial Times опубликовало мнение Запада о катастрофическом положении Украины. Главная проблема - минимальная помощь ЕС, как финансовая, так и вооруженная. Без военной помощи партнеров бойцам ВСУ будет сложно просто удерживать свои позиции. О наступлении не идет и речи, пишут авторы статьи.

- Для украинцев ситуация на передовой отчаянная, гораздо хуже, чем они показывают, - процитировали авторы дипломата НАТО.

Европейские и американские чиновники уже предупредили, что на фоне обещанной, но не поставленной помощи, Украина будет испытывать серьезные проблемы с артиллерийскимми боеприпасами.