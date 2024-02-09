Издание Financial Times опубликовало мнение Запада о катастрофическом положении Украины. Главная проблема - минимальная помощь ЕС, как финансовая, так и вооруженная. Без военной помощи партнеров бойцам ВСУ будет сложно просто удерживать свои позиции. О наступлении не идет и речи, пишут авторы статьи.
- Для украинцев ситуация на передовой отчаянная, гораздо хуже, чем они показывают, - процитировали авторы дипломата НАТО.
Европейские и американские чиновники уже предупредили, что на фоне обещанной, но не поставленной помощи, Украина будет испытывать серьезные проблемы с артиллерийскимми боеприпасами.
- Задержка поставок рискует создать "воздушный пузырь" или "разрыв в шланге" поставок Киеву, - сообщил изданию американский военный чиновник.
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