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У Украины отчаянное положение из-за нехватки снарядов
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 12:51
  • Изменена сегодня в 13:52

У Украины отчаянное положение из-за нехватки снарядов

Издание Financial Times опубликовало мнение Запада о катастрофическом положении Украины. Главная проблема - минимальная помощь ЕС, как финансовая, так и вооруженная. Без военной помощи партнеров бойцам ВСУ будет сложно просто удерживать свои позиции. О наступлении не идет и речи, пишут авторы статьи.

- Для украинцев ситуация на передовой отчаянная, гораздо хуже, чем они показывают, - процитировали авторы дипломата НАТО.

Европейские и американские чиновники уже предупредили, что на фоне обещанной, но не поставленной помощи, Украина будет испытывать серьезные проблемы с артиллерийскимми боеприпасами.

- Задержка поставок рискует создать "воздушный пузырь" или "разрыв в шланге" поставок Киеву, - сообщил изданию американский военный чиновник.

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