Рано утром 3 февраля загорелась нефтебаза в Волгограде. В оперативную дежурную ЦУКС поступило сообщение о пожаре в Красноармейском районе г. Волгограда. По прибытию первых пожарно-спасательных расчетов установлено, что происходит горение розлива нефтепродукта на площади 300 кв. м.



На месте работают пожарно-спасательные расчеты Волгоградского пожарно-спасательного гарнизона. Предварительно погибших и пострадавших нет. Причина устанавливается, сообщается в ТГ-канале МЧС Волгограда. По последним данным от МЧС, возгорание локализовано на площади 100м2. Пострадавших нет.