Рано утром 3 февраля загорелась нефтебаза в Волгограде. В оперативную дежурную ЦУКС поступило сообщение о пожаре в Красноармейском районе г. Волгограда. По прибытию первых пожарно-спасательных расчетов установлено, что происходит горение розлива нефтепродукта на площади 300 кв. м.
На месте работают пожарно-спасательные расчеты Волгоградского пожарно-спасательного гарнизона. Предварительно погибших и пострадавших нет. Причина устанавливается, сообщается в ТГ-канале МЧС Волгограда. По последним данным от МЧС, возгорание локализовано на площади 100м2. Пострадавших нет.
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