Международный аэропорт города Манадо в Индонезии возобновил свою работу после временного закрытия из-за извержения вулкана Руанг.
Закрытие аэропорта было объявлено 18 апреля, но после пятидневного перерыва он возобновил работу в нормальном режиме.
Вулкан Руанг проявил активность пять раз 17 апреля и трижды 20 апреля, достигая своего пика мощного извержения, в результате которого был выброшен столб пепла на высоту около 3 км. По предварительной оценке безопасности, проведенной в соответствии с индонезийской классификацией извержений, уровень опасности в районе вулкана был повышен до максимального четвертого класса. В ходе процесса эвакуации с острова Руанг были переселены 828 человек, о пострадавших нет информации, сообщает ТАСС.
От Google в Японии потребовали изменить правила распространения рекламы
Комиссия по справедливой торговле Японии потребовала от Google изменить правила распространения цифровой рекламы, считая их нарушающими правила конкуренции.
Деятельность Армении в организации ОДКБ продолжается
Армения не участвует в работе секретариата ОДКБ, но официальных заявлений о приостановке членства не поступало. В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
Ученые из Крыма создали инновационный способ получения цемента из отходов
Ученые Крымского федерального университета разработали инновационный метод получения цемента из техногенных отходов промышленности.
Роскомнадзор заблокировал ряд сайтов, распространяющих недостоверную информацию
В России официально были заблокированы сайты "Полит.ру", "The Moscow Post", "Русский криминал" и "Компромат-групп".