Международный аэропорт города Манадо в Индонезии возобновил свою работу после временного закрытия из-за извержения вулкана Руанг.

Закрытие аэропорта было объявлено 18 апреля, но после пятидневного перерыва он возобновил работу в нормальном режиме.

Вулкан Руанг проявил активность пять раз 17 апреля и трижды 20 апреля, достигая своего пика мощного извержения, в результате которого был выброшен столб пепла на высоту около 3 км. По предварительной оценке безопасности, проведенной в соответствии с индонезийской классификацией извержений, уровень опасности в районе вулкана был повышен до максимального четвертого класса. В ходе процесса эвакуации с острова Руанг были переселены 828 человек, о пострадавших нет информации, сообщает ТАСС.