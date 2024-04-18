Международный аэропорт в городе Манадо приостановил свою работу из-за предупреждения о возможном цунами из-за вулканической активности.

Вулкан Руанг на одноименном острове извергался пять раз 17 апреля, с самым мощным извержением, выбросившим столб пепла на высоту около 3 км. Уровень опасности в районе повышен до максимального четвертого уровня.

Ранее 828 человек были эвакуированы из прилегающих районов из-за усиленной активности вулкана, сообщает ТАСС.