Международный аэропорт в городе Манадо приостановил свою работу из-за предупреждения о возможном цунами из-за вулканической активности.
Вулкан Руанг на одноименном острове извергался пять раз 17 апреля, с самым мощным извержением, выбросившим столб пепла на высоту около 3 км. Уровень опасности в районе повышен до максимального четвертого уровня.
Ранее 828 человек были эвакуированы из прилегающих районов из-за усиленной активности вулкана, сообщает ТАСС.
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