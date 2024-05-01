Власти Стамбула запретили первомайские шествия в зоне центральной площади Таксим, что вызвало острое недовольство среди демонстрантов

Власти Стамбула запретили проводить в районе центральной площади Таксим любые акции со стороны членов профсоюзов и политических партий. Демонстранты закидали полицейских камнями и бутылками в ответ на объявление сотрудниками правоохранительных органов соблюдать порядок.
Власти запретили проведение шествий и другого рода первомайских демонстраций в зоне центральной площади Таксим. Для этого привлекли более 42 тысяч полицейских для остановки протестов и контроля за ситуацией.
Всего было перекрыто 70 улиц, а также закрыты все дороги, ведущие напрямую к центральной площади.
Фото: commons.wikimedia.org/wiki/File:Taksim_monument_and_mosque/Tarpanjeh (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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