Власти Стамбула запретили первомайские шествия в зоне центральной площади Таксим, что вызвало острое недовольство среди демонстрантов

Власти Стамбула запретили проводить в районе центральной площади Таксим любые акции со стороны членов профсоюзов и политических партий. Демонстранты закидали полицейских камнями и бутылками в ответ на объявление сотрудниками правоохранительных органов соблюдать порядок.

Власти запретили проведение шествий и другого рода первомайских демонстраций в зоне центральной площади Таксим. Для этого привлекли более 42 тысяч полицейских для остановки протестов и контроля за ситуацией.

Всего было перекрыто 70 улиц, а также закрыты все дороги, ведущие напрямую к центральной площади.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/File:Taksim_monument_and_mosque/Tarpanjeh (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)