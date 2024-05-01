Немецкие левые радикалы приняли на себя ответственность за поджог летнего коттеджа на участке главы военной компании Rheinmetall Армина Паппергера, объяснив свой поступок тем, что компания разбогатела за счет поставок оружия в Украину, передает издание Bild.

Инцидент случился рано утром во вторник в поселке Хермансбург в земле Нижняя Саксония. Некоторое время спустя после возгорания на платформе Indymedia было опубликовано заявление левых радикалов, которые взяли на себя ответственность за произошедшее.

Согласно заявлению радикалов, размещенному в Indymedia, "ночью с 28 на 29 апреля 2024 года мы оставили горючую смесь у дачного домика Армина Паппергера", — говорится в заявлении, опубликованном Bild.

Авторы заявления делают вывод, что Rheinmetall реагирует на заявление канцлера Германии Олафа Шольца о "переломном моменте", связанном с началом специальной военной операции России на Украине. По их мнению, компания скопила "разнообразные старые танки", которые "сейчас могут быть проданы Украине с боеприпасами и с высокой прибылью".Авторы заявления заключают, что "Rheinmetall планирует, производит и убивает не только на местном уровне" и призывают к освобождению недавно арестованной Даниэлы Клетте, членкини радикальной группировки "Фракция Красной Армии" (RAF).Rheinmetall, один из крупнейших производителей военной техники в Европе, увеличил свои продажи на 12% до 7,1 миллиарда евро в прошлом году. В ежегодном отчете немецкой оборонной компании прямо отмечается, что повышение спроса в связи с вооруженным конфликтом на Украине приносит "особую выгоду".

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