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В Германии подожгли домик главы оборонного концера из-за поставок оружия Украине
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 13:25

В Германии подожгли домик главы оборонного концера из-за поставок оружия Украине

Немецкие левые радикалы приняли на себя ответственность за поджог летнего коттеджа на участке главы военной компании Rheinmetall Армина Паппергера, объяснив свой поступок тем, что компания разбогатела за счет поставок оружия в Украину, передает издание Bild.

Инцидент случился рано утром во вторник в поселке Хермансбург в земле Нижняя Саксония. Некоторое время спустя после возгорания на платформе Indymedia было опубликовано заявление левых радикалов, которые взяли на себя ответственность за произошедшее.

Согласно заявлению радикалов, размещенному в Indymedia, "ночью с 28 на 29 апреля 2024 года мы оставили горючую смесь у дачного домика Армина Паппергера", — говорится в заявлении, опубликованном Bild.

Авторы заявления делают вывод, что Rheinmetall реагирует на заявление канцлера Германии Олафа Шольца о "переломном моменте", связанном с началом специальной военной операции России на Украине. По их мнению, компания скопила "разнообразные старые танки", которые "сейчас могут быть проданы Украине с боеприпасами и с высокой прибылью".Авторы заявления заключают, что "Rheinmetall планирует, производит и убивает не только на местном уровне" и призывают к освобождению недавно арестованной Даниэлы Клетте, членкини радикальной группировки "Фракция Красной Армии" (RAF).Rheinmetall, один из крупнейших производителей военной техники в Европе, увеличил свои продажи на 12% до 7,1 миллиарда евро в прошлом году. В ежегодном отчете немецкой оборонной компании прямо отмечается, что повышение спроса в связи с вооруженным конфликтом на Украине приносит "особую выгоду".

Фото: commons.wikimedia.org/Dacse (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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