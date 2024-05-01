На Солнце с 30 апреля по 1 мая произошла серия мощных вспышек классов М и С, что может привести к магнитной буре на Земле 3 мая. Вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения от A до X, каждый класс в десять раз мощнее предыдущего.
Одна из значительных вспышек, класса M9.5, зарегистрирована 1 мая и продолжалась 41 минуту. Эти вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые достигая Земли, могут вызывать магнитные бури. Институт прикладной геофизики предупреждает о возможности сильных вспышек класса X 1 и 2 мая, сообщает ТАСС.
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