Ученые из Университета Колорадо в Боулдере выяснили, что пожилые люди двигаются медленнее из-за повышенного расхода калорий их мышцами во время движения по сравнению с молодежью.

В исследовании участвовали лица в возрасте от 18 до 35 лет и от 66 до 87 лет. Испытуемые выполняли задачи с использованием джойстика, который был труден в управлении. Было обнаружено, что старшим участникам требовалось больше энергии для управления джойстиком, чем молодым. В последующем эксперименте, несмотря на улучшение управления у обеих групп, молодые участники улучшили скорость движения, в то время как пожилые улучшили свою реакцию, начиная движение раньше, сообщает Газета.Ру.

Фото: commons.wikimedia.org/Picara Espacio de Comunicación Feminista (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)