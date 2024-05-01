Ученые из Университета Колорадо в Боулдере выяснили, что пожилые люди двигаются медленнее из-за повышенного расхода калорий их мышцами во время движения по сравнению с молодежью.
В исследовании участвовали лица в возрасте от 18 до 35 лет и от 66 до 87 лет. Испытуемые выполняли задачи с использованием джойстика, который был труден в управлении. Было обнаружено, что старшим участникам требовалось больше энергии для управления джойстиком, чем молодым. В последующем эксперименте, несмотря на улучшение управления у обеих групп, молодые участники улучшили скорость движения, в то время как пожилые улучшили свою реакцию, начиная движение раньше, сообщает Газета.Ру.
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