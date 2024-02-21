Российскую нейросеть научили предсказывать распространение опасного вулканического пепла

Яндекс в сотрудничестве со школой анализа данных представил сервис прогнозирования распространения вулканического пепла, используя нейросети и облачную платформу. Этот инновационный инструмент позволит быстрее оповещать авиацию, жителей и туристов о рисках и эффективнее управлять последствиями выбросов.
Сервис уже помогает Камчатке отслеживать пеплопад. Работая на основе модели машинного обучения и математической модели рассеивания примесей в атмосфере, он представляет данные в форме интерактивной карты, предсказывая распространение облаков пепла в течение суток. Обучение алгоритмов проводилось на основе архивов фото и видео за 23 года, предоставленных Геофизической службой РАН, сообщает Газета.Ру.
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