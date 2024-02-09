Искусственный интеллект помог ученым в прочтении древнего свитка

Использование искусственного интеллекта (ИИ) привело к революционному прорыву в исследовании древних материалов, а именно в прочтении текста свитка, обугленного извержением Везувия почти 2000 лет назад. Команда из трех студентов, поддержанная спонсорами, выиграла конкурс Vesuvius Challenge, представив первое читаемое изображение из свитка. Это открытие перевернуло представление о возможностях исследования древних рукописей.

Данный успех стимулировал ученых к разработке новых методов анализа и чтения древних текстов, с использованием технологий КТ и ИИ. Прочитанный текст свитка содержит философские размышления об удовольствии, музыке, и еде, возможно приписываемые Филодему. Этот прорыв открывает дверь к новым исследованиям в области древних текстов, а также возможности расшифровки других обугленных свитков, включая те, которые могут быть обнаружены в процессе новых раскопок, сообщает Planet Today.