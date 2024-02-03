Международная группа ученых предложила использовать вулкан Этна для подготовки миссий на Венеру

Вопросы о вулканической активности на Венере и изменениях ее поверхности стали предметом интереса, и вулкан Этна, с его сходством с вулканом на Венере, стал подходящим объектом для изучения. Ученые также выражают интерес к различиям между Землей и Венерой, и почему две такие похожие планеты имеют столь разные условия.
Инициатива AVENGERS (Analogs for VENus GEologically Recent Surfaces) предложила программу исследований Этны для более глубокого понимания венерианских условий. Этна предоставляет удобную модель для тестирования различных элементов будущих миссий на Венеру.
Техническое предложение на создание космического комплекса "Венера-Д" для исследования Венеры завершено НПО имени С. А. Лавочкина. Советские исследования Венеры в прошлом, включая зонды и спускаемые аппараты, вдохновляют на новые миссии. Венера остается планетой-загадкой, и ученые намерены продолжить исследования, даже при условиях, которые делают работу космических аппаратов на ее поверхности крайне сложной.
Миссия "Венера-Д" в России станет одной из первых после длительного перерыва в исследованиях Венеры, сообщает Российская Газета.
Стали известны самые популярные марки автомобилей в Китае
В последнее время китайский автомобильный рынок переживает бурный рост, превосходя по объемам продаж российский. В августе 2023 года китайцы купили около 2 миллионов новых автомобилей, в то время как Россия за весь 2023 год достигла 815 тысяч проданных машин.
Финские ученые изучили влияние различных музыкальных жанров на органы человеческого тела
Результаты работы, опубликованные в научном журнале Proceedings Of The National Academy of Sciences, подчеркивают, что каждый музыкальный стиль оказывает специфическое воздействие на определенные части организма.
Ученые выявили, что употребление мясных полуфабрикатов повышает риск развития болезни Альцгеймера
Исследование включало 438 австралийцев, среди которых 108 страдали от данного заболевания. В течение более 17 лет ученые отслеживали их пищевые привычки и образ жизни.
Ученые сообщают: симптомы, напоминающие инсульт, травмируют психику пациентов в 3 раза чаще инсульта
Недавние исследования, представленные на конференции American Stroke Association (ASA), указывают на значительный риск развития посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) у людей, переживших симптомы, напоминающие инсульт. Согласно данным, риск ПТСР у таких людей оказывается в три раза выше по сравнению с теми, кто фактически перенес инсульт.