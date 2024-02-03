Международная группа ученых предложила использовать вулкан Этна для подготовки миссий на Венеру

Вопросы о вулканической активности на Венере и изменениях ее поверхности стали предметом интереса, и вулкан Этна, с его сходством с вулканом на Венере, стал подходящим объектом для изучения. Ученые также выражают интерес к различиям между Землей и Венерой, и почему две такие похожие планеты имеют столь разные условия.

Инициатива AVENGERS (Analogs for VENus GEologically Recent Surfaces) предложила программу исследований Этны для более глубокого понимания венерианских условий. Этна предоставляет удобную модель для тестирования различных элементов будущих миссий на Венеру.

Техническое предложение на создание космического комплекса "Венера-Д" для исследования Венеры завершено НПО имени С. А. Лавочкина. Советские исследования Венеры в прошлом, включая зонды и спускаемые аппараты, вдохновляют на новые миссии. Венера остается планетой-загадкой, и ученые намерены продолжить исследования, даже при условиях, которые делают работу космических аппаратов на ее поверхности крайне сложной.

Миссия "Венера-Д" в России станет одной из первых после длительного перерыва в исследованиях Венеры, сообщает Российская Газета.