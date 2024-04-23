Голосовые связки, аналогично мышцам, стареют со временем. Чтобы ваш голос всегда оставался приятным и мелодичным, связки нужно тренировать.
Обычно в книгах говорят о голосах пожилых людей как о "грубых, скрипучих, дребезжащих". Действительно, голос меняется с возрастом, однако это происходит по-разному у каждого. Как остановить этот процесс, рассказал фониатр — специалист по нарушениям голоса.
"Пациенты часто спрашивают, почему с возрастом голос меняется. Существует такое состояние, как пресбифония, это естественное снижение голосовой функции с возрастом", — говорит врач Олег Елисеев. "Голосовая функция меняется из-за того, что голосовые связки — это мышцы. Мышечный тонус падает с возрастом, как и во всем организме".
Однако этот процесс можно замедлить.
Отдыхайте и избегайте стресса
По словам Елисеева, тонус голосовых связок снижается из-за нехватки сна и постоянного стресса. Чтобы сохранить голосовые связки в хорошем состоянии, врачи рекомендуют пациентам высыпаться, придерживаться правильного режима дня и избегать стресса.
Следите за своим здоровьем
Все в организме взаимосвязано. Воспалительные процессы в носоглотке и полости носа, заболевания полости рта и глотки, болезни легких, проблемы с нервной системой, нарушения эндокринной системы и даже проблемы с ЖКТ могут негативно сказаться на голосе. Для сохранения здоровья голоса важно лечить общие заболевания.
Говорите больше
С возрастом мы все меньше разговариваем. Однако врачи предупреждают: не следует замалчивать свой голос. Даже если вам не с кем поговорить, врач рекомендует читать вслух стихи.
Избегайте шепота
Еще одно важное правило для здорового голоса — не разговаривать шепотом.
"Нередко люди шепчут из-за боли в горле или ларингита, думая, что это поможет сэкономить голосовые связки. Однако это вредно", — предупреждает врач-оториноларинголог Екатерина Красильникова. "При шепоте голосовые связки не полностью смыкаются, а гортань перенапрягается".
Таким образом, если у вас появляется хрипота, избегайте шепота. Просто старайтесь говорить поменьше, но не шептать, сообщает Doctorpiter.Ru.
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