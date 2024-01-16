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Шаман стал голосом выставки
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  • Приходько Александр
  • Опубликована сегодня в 19:20

Шаман стал голосом выставки "Россия"

Шаман, известный певец, стал звучным голосом Международной выставки-форума "Россия". Известия о захватывающих событиях в России теперь поступают через динамические радиоточки ВДНХ, как сообщает пресс-служба форума. Отмечается, что выставка "Россия" традиционно привлекает внимание известных политиков, спортсменов, космонавтов, общественных и культурных личностей. При этом Шаман выделяется среди наиболее активных участников мероприятий и становится голосом выставки.

Песни Шамана, такие как "Мы", "Моя Россия", "Встанем" и "Я русский", регулярно звучат на стендах различных регионов. А сам артист выступил лично на открытии Дней Липецкой и своей родной Тульской области в рамках выставки. С 15 января его композиции и голос стали обязательным звучанием на выставке ежедневно. Пресс-служба добавляет, что Шаман будет рассказывать посетителям о самых увлекательных событиях в России через радиоточки ВДНХ, сообщает ТАСС.

Международная выставка-форум "Россия" проходит на ВДНХ в Москве с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года. Это мероприятие организовано с целью продемонстрировать важнейшие достижения страны в различных отраслях экономики, и все 89 российских регионов представят свои экспозиции. Генеральным информационным агентством форума является ТАСС.

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