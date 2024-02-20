Правоохранительные органы в Москве задержали руководство Всероссийского общества глухих, среди которых президент ВОГ Станислав Иванов, первый вице-президент ВОГ Евгений Безруков и другие сотрудники.
"Сегодня утром в соответствии с решением Следственного департамента МВД России были задержаны некоторые сотрудники Центрального аппарата Всероссийского общества глухих (ВОГ). Среди задержанных: президент ВОГ Станислав Иванов, первый вице-президент ВОГ Евгений Безруков, вице-президент ВОГ, член ЦП ВОГ, председатель Татарского РО ВОГ Венера Гаулстон, член ЦП ВОГ, помощник президента ВОГ, председатель Новосибирского РОВОГ Михаил Брагин, бывший вице-президент ВОГ Вадим Иванченко, и другие бывшие руководители отделов и сотрудники Аппарата Всероссийского общества глухих", — сообщается на сайте Общества. Там же говорится о предстоящей пресс-конференции, которая будет посвящена "текущим событиям".
О причинах задержания сотрудников ВОГ пока не сообщается. Сама организация сообщает, что продолжает работать в штатном режиме.
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