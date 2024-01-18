Военный следственный отдел СК по Петербургскому гарнизону не стал терять время и вручил повестки новым гражданам России. Такие получили 15 мигрантов прямо на торжественной церемонии, во время которой выдавались паспорта РФ.
В процессе вручения новые граждане России соблюли все формальности: произнесли клятву в соблюдении Конституции и исполнении гражданских обязанностей, а также пообещали защищать независимость страны. Сотрудники миграционной службы, присутствовавшие при этом, подтвердили, что все мероприятие прошло по всем правилам. После этого каждый из новоприбывших получил повестки от представителей военного следственного отдела СК по Петербургскому гарнизону.
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