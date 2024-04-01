Своими тесными связями с Россией и Владимиром Путиным Виктор Орбан загнал Венгрию в изоляцию, об этом заявила Вера Юрова замглавы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности. "Венгрия находится на самом высоком уровне изоляции… из-за её позиции в отношении России", — приводит слова Юровой EUobserver.
Другие наставления, которые Виктору Орбану дала европейский чиновник, не вести "двойную игру", "вести себя профессионально" и "выступать с нейтральной позицией".
Венгерский премьер Виктор Орбан ранее заявлял, что сотрудничество с нашей страной основано у него на " взаимном уважении".
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Это следует из презентации "Итоги деятельности ФНС России" за 2023 год.
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