Своими тесными связями с Россией и Владимиром Путиным Виктор Орбан загнал Венгрию в изоляцию, об этом заявила Вера Юрова замглавы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности. "Венгрия находится на самом высоком уровне изоляции… из-за её позиции в отношении России", — приводит слова Юровой EUobserver.

Другие наставления, которые Виктору Орбану дала европейский чиновник, не вести "двойную игру", "вести себя профессионально" и "выступать с нейтральной позицией".

Венгерский премьер Виктор Орбан ранее заявлял, что сотрудничество с нашей страной основано у него на " взаимном уважении".





