Генсек Организации Североатлантического Договора Йенс Столтенберг признал, что в альянсе существуют разногласия относительно усиления функций организации в согласовании военной поддержки Украине, но выразил уверенность в том, что государства-участницы альянса достигнут соглашения о общих принципах механизма долгосрочной военной поддержки и финансирования Киева перед саммитом в Соединенных Штатах в июле.



Он подчеркнул, что почти весь объем помощи Украине поступает от членов альянса, однако некоторые страны-союзники фокусируются на предоставлении нелетальной помощи, в то время как другие — на летальной. Перед встречей в Вашингтоне мы работаем над новыми важными решениями.



Он выразил надежду на то, что нас ждут договоренности относительно миссии НАТО, более активной роли альянса в координации поддержки Украине, подготовке военнослужащих и помощи в обеспечении безопасности. Также он приложил усилия по достижению соглашения в отношении долгосрочного финансирования. Внутри НАТО имеются различные точки зрения на подготовительном этапе важных решений перед саммитом.



Однако в прошлом нам удавалось достигать соглашений, и сейчас я надеюсь на то, что мы добьемся успеха, — отметил он после встречи лидеров стран "Бухарестской девятки" в Латвии.



Россия высказывает мнение, что поставки оружия на Украину затрудняют урегулирование конфликта, непосредственно втягивают страны-члены НАТО в противоречия и являются "опасной игрой".



Глава Министерства Иностранных Дел Российской Федерации Сергей Лавров подчеркивал, что все грузы, содержащие вооружение для Украины, станут легитимной целью для России.



По его мнению, США и НАТО непосредственно участвуют в конфликте, включая поставки оружия, а также подготовку персонала в Великобритании, Германии, Италии и других странах.



В Кремле считают, что предоставление Украине вооружений со стороны Запада не способствует переговорному процессу и окажет негативное влияние.

Фото: www.flickr.com/U.S. Embassy Kyiv Ukraine (the image is in the public domain)