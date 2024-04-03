В парламенте Грузии вновь рассматривается законопроект об иноагентах или "о прозрачности иностранного влияния". Об этом сообщил журналистам Мамука Мдинарадзе, исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта".

Инициатива предусматривает создание базы данных некоммерческих организаций, СМИ и субъектов, которые финансируются иностранными государствами.

Это уже вторая попытка принять данный закон. В прошлый раз он рассматривался в парламенте страны в 2023 году и это привело к протестам в Тбилиси. Подобный закон не совместим с грузинскими и евро-атлантическими ценностями, заявили тогда в Вашингтоне.