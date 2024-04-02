Ужесточить контроль за незаконной миграцией и усилить борьбу с экстремизмом в стране призвал президент России Владимир Путин.

Меры по ужесточению мер в вопросах миграции уже разработаны. Они будут внесены в законопроект, сообщила Ирина Волк, представитель МВД России.

В частности, одна из мер состоит в том, что иностранные граждане из республик СНГ смогут быть в нашей стране не более 90 дней за весь календарный год в рамках временного пребывания.