Форум "Больше, чем путешествие" пройдет во Владивостоке осенью 2024

Это молодежное туристическое мероприятие, организованное совместными усилиями программы "Больше, чем путешествие" и приморской администрации. Форум планируется на три дня с участием более 800 человек.

Также на выставке-форуме "Россия" был запущен четвертый сезон программы "Больше, чем путешествие", ориентированный на привлечение не менее 80 тыс. молодых людей. Приморский край выделяется как одно из популярных направлений для участников программы, и за три сезона более 1,2 тыс. молодых жителей отправились в поездки по стране, а сам регион посетили более 2,2 тыс. ребят из других регионов.

Программа "Больше, чем путешествие" позволила более 170 тыс. молодых людей открыть для себя уникальные места России, познакомиться с достижениями различных университетов и промышленных предприятий, а также разработать социально значимые проекты и расширить свой круг общения. Организаторы разрабатывают разнообразные маршруты в различных регионах России, чтобы участники могли насладиться всем многообразием страны, сообщает ТАСС.