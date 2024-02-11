Форум "Больше, чем путешествие" пройдет во Владивостоке осенью 2024

Это молодежное туристическое мероприятие, организованное совместными усилиями программы "Больше, чем путешествие" и приморской администрации. Форум планируется на три дня с участием более 800 человек.
Также на выставке-форуме "Россия" был запущен четвертый сезон программы "Больше, чем путешествие", ориентированный на привлечение не менее 80 тыс. молодых людей. Приморский край выделяется как одно из популярных направлений для участников программы, и за три сезона более 1,2 тыс. молодых жителей отправились в поездки по стране, а сам регион посетили более 2,2 тыс. ребят из других регионов.
Программа "Больше, чем путешествие" позволила более 170 тыс. молодых людей открыть для себя уникальные места России, познакомиться с достижениями различных университетов и промышленных предприятий, а также разработать социально значимые проекты и расширить свой круг общения. Организаторы разрабатывают разнообразные маршруты в различных регионах России, чтобы участники могли насладиться всем многообразием страны, сообщает ТАСС.
Ученые нашли новый вид медуз в Японии
Исследователи из Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC) обнаружили новый вид медузы на глубине 812 метров у побережья японских островов Огасавара. Новый вид, названный Santjordia pagesi, отличается ярко-красной гастроваскулярной системой в форме креста и небольшим размером — всего 10 сантиметров в диаметре.
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