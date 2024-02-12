В воскресенье на аукционе в Санкт-Петербурге неизвестный коллекционер купил артефакты, касающиеся времен работы в Ленинградском горсовете народных депутатов в 1990-е годы ныне действующего президента России.

"Лот №400. Визитная карточка Путина Владимира Владимировича. Советник председателя Ленсовета по международным связямДвести тысяч рублей — продано", — сказал ведущий аукциона, пишет "РИА Новости"

За 2 млн руб. в конце декабря на таких же торгах была продана визитка главы государства. Тогда Владимир Путин был советником по международным связям председателя Ленинградского городского совета народных депутатов.