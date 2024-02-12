В воскресенье на аукционе в Санкт-Петербурге неизвестный коллекционер купил артефакты, касающиеся времен работы в Ленинградском горсовете народных депутатов в 1990-е годы ныне действующего президента России.
"Лот №400. Визитная карточка Путина Владимира Владимировича. Советник председателя Ленсовета по международным связямДвести тысяч рублей — продано", — сказал ведущий аукциона, пишет "РИА Новости"
За 2 млн руб. в конце декабря на таких же торгах была продана визитка главы государства. Тогда Владимир Путин был советником по международным связям председателя Ленинградского городского совета народных депутатов.
Иск на полмиллиарда долларов выиграли "Силовые машины"
Это первая победа подсанкционной отечественной компании в международном арбитраже с 2022 года, когда началась СВО.
Киргизия принимает закон об НКО, который взволновал США
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