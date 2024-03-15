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Россияне смогут рассчитывать на шенген, полученный в Болгарии
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 7:42

Россияне смогут рассчитывать на шенген, полученный в Болгарии

В посольстве Болгарии в Москве сообщили о новом плане выдаче шенгенских виз для россиян. Процесс будет запущен уже с первого апреля этого года.

- Подача заявлений и последующая выдача шенгенских виз начнется после 1 апреля 2024 года, - говорится в официальном сообщении. - С ними будут работать консульская служба посольства Болгарии в Москве и генконсульство в Санкт-Петербурге.

При этом, как уверяют чиновники, сам процесс не будет отличаться от других стран. Продолжительность ожидания в очереди и принятия решения будет аналогична.

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