СМИ сообщают, что для российских борцов активно подготавливают документы, необходимые для поездки в Румынию, где будет проходить чемпионат Европы. По словам анонимного источника, визы будут готовы уже в начале следующей недели.
Не так давно выяснилось, что не все спортсмены имеют визы для поездок за границу. Усугубилось все тем, что это произошло буквально за несколько дней до начала турнира, сообщил глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.
- Паспорта российских вольников, включая паспорт (Абдулрашида) Садулаева, находятся в визовом центре, - сообщил журналистам источник. - Ожидается, что спортсмены получат визы в начале недели.
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