Витаминные добавки с витаминами В и С лучше употреблять в первой половине дня, так как они помогают улучшить энергичность и продуктивность. Витамин С рекомендуется принимать утром из-за его стимулирующего действия.
Добавки с железом и кальцием эффективнее усваиваются вечером, а магний лучше всего принимать за 15 минут до сна. Кислоты омега-3 желательно принимать днем после обеда для лучшего усвоения и минимизации побочных эффектов, сообщает Газета.Ру.
Фото: commons.wikimedia.org/Schekinov Alexey Victorovich (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
На ОАЭ снова обрушился сильный ливень
В ОАЭ, включая Дубай, снова начались сильные ливни с порывистым ветром, что вызвало проблемы с полетами из местных аэропортов.
МИД Швейцарии не стал отвечать на вопрос о приглашении Белоруссии на летний саммит
Дипломатическое ведомство Швейцарии не стало разъяснять в ответ на запрос информационного агентства РИА Новости, было ли Белоруссии предложено принять участие в международной конференции по Украине в июне.
Пожилой инвалид из Риги получил вид на жительство в Москве
Ранее ему отказали в получении вида на жительство из-за несовпадения фамилий с сыном: у младшего сына фамилия Дмитриев, а у старшего — ДЕмитриЕВС.
Автоэксперты объяснили рост популярности каршеринга у россиян
Россияне стали активнее использовать каршеринг и аренду автомобилей в связи с ростом цен на новые и подержанные машины, а также из-за изменений в механизме ввоза машин, приведших к дальнейшему удорожанию авторынка с апреля 2024 года.