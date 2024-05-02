Витаминные добавки с витаминами В и С лучше употреблять в первой половине дня, так как они помогают улучшить энергичность и продуктивность. Витамин С рекомендуется принимать утром из-за его стимулирующего действия.

Добавки с железом и кальцием эффективнее усваиваются вечером, а магний лучше всего принимать за 15 минут до сна. Кислоты омега-3 желательно принимать днем после обеда для лучшего усвоения и минимизации побочных эффектов, сообщает Газета.Ру.

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