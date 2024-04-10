Кэти Сулета, исследователь из университета Джорджа Вашингтона, указывает, что позиционирование продуктов как "натуральных" часто является лишь маркетинговым ходом, призванным повысить их привлекательность.

Это создает ошибочное впечатление о том, что все натуральное полезно, а синтетическое — вредно. Однако использование синтетических компонентов может быть необходимо для улучшения качества продукции, и научно не подтверждено, что они наносят вред здоровью, сообщает Газета.Ру.