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Исследователи развеяли миф о натуральных пищевых добавках и витаминах
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:28

Исследователи развеяли миф о натуральных пищевых добавках и витаминах

Кэти Сулета, исследователь из университета Джорджа Вашингтона, указывает, что позиционирование продуктов как "натуральных" часто является лишь маркетинговым ходом, призванным повысить их привлекательность.

Это создает ошибочное впечатление о том, что все натуральное полезно, а синтетическое — вредно. Однако использование синтетических компонентов может быть необходимо для улучшения качества продукции, и научно не подтверждено, что они наносят вред здоровью, сообщает Газета.Ру.

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