Диетолог Анохина выделила четыре витамина, которых часто не хватает организму в зимний период

Диетолог Анастасия Анохина, представляющая Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии Минздрава России, выделила четыре ключевых витамина, которых часто не хватает организму в зимний период. В свете отсутствия сезонных овощей и фруктов, а также стремления употреблять калорийную пищу, дефицит этих витаминов и микроэлементов может существенно повлиять на качество жизни.

По словам диетолога, основными недостающими витаминами зимой являются D, C, A и группа B. Для компенсации недостатка витамина C рекомендуется включить в рацион цитрусовые и отвар шиповника. Витамины группы B можно получить из рыбы, грибов, круп, а также изделий из цельнозерновой муки. Ретинол или витамин А содержится в яйцах, хурме, тыкве и моркови; при употреблении этих продуктов рекомендуется добавлять растительное масло, так как ретинол является жирорастворимым витамином. Что касается витамина D, который часто отсутствует из-за недостатка солнечного света зимой, его можно восполнить приемом специальных препаратов, но только после консультации с врачом, сообщает Российская Газета.